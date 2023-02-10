ЦБ РФ предложит иные меры при новых схемах обхода застройщиками регулирования

ЦБ наблюдает появление новых схем застройщиков с кешбэком при оформлении ипотеки, отметила ранее Набиуллина. По ее словам, регулятор намерен противостоять росту таких схем мерами регулирования, а если это не поможет, будет настаивать на их законодательном запрете.