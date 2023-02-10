ЦБ РФ предложит иные меры при новых схемах обхода застройщиками регулирования

Банк России при появлении новых схем обхода застройщиками регулирования предложит четко сформулировать допустимые варианты законом. На это указала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.
ЦБ наблюдает появление новых схем застройщиков с кешбэком при оформлении ипотеки, отметила ранее Набиуллина. По ее словам, регулятор намерен противостоять росту таких схем мерами регулирования, а если это не поможет, будет настаивать на их законодательном запрете.
В декабре 2022 года Центробанк выступил за сворачивание программ ипотеки от застройщиков, так как они связаны с завышением цен на жилье.
За прошлый год средняя площадь жилья в московских новостройках сократилась с 58 до 54 «квадратов». По мнению экспертов, тенденция продолжится в 2023 году, передает INFOX.