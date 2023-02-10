Полковник Головашкин рассказал о преимуществах новой российской дымовой гранаты РДГ-У

В интервью «ПолитЭксперту» он сообщил, что маскировка для военных имеет большое значение. Она спасает жизни, сохраняет технику и позволяет успешно выполнять задачи. Головашкин отметил, что в РДГ-У был добавлен новый элемент, благодаря которому облако дымовой завесы дольше не рассеивается. По его словам, предыдущая версия гранаты также была очень хорошей, но теряла эффективность при плохих погодных условиях.