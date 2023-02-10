МИД Сирии раскритиковал США за «показательную» отмену санкций после землетрясения

Соединенные Штаты приняли решение о «частичном снятии» экономических санкций с Сирии, пострадавшей в результате мощного землетрясения. При этом ситуацию прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве республики, передало информационное агентство САНА.
Ранее американское министерство финансов пообещало отменить рестрикции, влияющие на ликвидацию последствий землетрясения. Однако официальный Дамаск не оценил жест Вашингтона.
МИД страны охарактеризовал политику Белого дома как вводящую в заблуждение. Представители сирийских властей назвали снятие санкций «повторяющейся копией прежних показательных решений» США.
Меж тем в республику прибыли четыре самолета с гуманитарной помощью, отправленные Объединенными Арабскими Эмиратами. На данный момент известно, что произошедшее 6 февраля землетрясение унесло жизни 1 347 граждан Сирии.