Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарке Морозов умер в 81 год

Происшествия
Трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарке Морозов умер в 81 год

Стало известно о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по гребле на байдарке Владимира Морозова. Трагической новостью в пятницу поделились в пресс-службе Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Там уточнили, что Морозов скончался в возрасте 81 года.

«Его близкие друзья и коллеги по спорту вспоминают его как человека с железной волей, сильного, целеустремленного и с большим желанием бороться до конца», - говорится в заявлении.

Морозов является трехкратным победителем Олимпийских игр и чемпионатом мира. В 1966 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Также был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Почета.

Ранее стало известно о смерти шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Канарейкина, писал телеканал «360».
владимир морозов байдарка спортсмен
Военкоры ФАН
Лучшие в аду