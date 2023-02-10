Трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарке Морозов умер в 81 год

Стало известно о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по гребле на байдарке Владимира Морозова. Трагической новостью в пятницу поделились в пресс-службе Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
Там уточнили, что Морозов скончался в возрасте 81 года.
«Его близкие друзья и коллеги по спорту вспоминают его как человека с железной волей, сильного, целеустремленного и с большим желанием бороться до конца», - говорится в заявлении.
Морозов является трехкратным победителем Олимпийских игр и чемпионатом мира. В 1966 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Также был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Почета.
Ранее стало известно о смерти шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Канарейкина, писал телеканал «360».