Оппозиция Турции подала в суд на чиновников из-за блокировки Twitter после землетрясения

Кемалисты требуют открыть дела против директора по связям с общественностью президента Фахреттина Алтуна, а также министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу. Хотя в управлении по информационным технологиям и связи (BTK) не подтвердили ограничение доступа к Twitter, 8 феврали турецкие чиновники встретились с представителями соцсети, чтобы предупредить о соблюдении местного закона о дезинформации.