Оппозиция Турции подала в суд на чиновников из-за блокировки Twitter после землетрясения

Главная оппозиционная «Республиканская народная партия» (РНП) подала уголовный иск против высокопоставленных чиновников правительства Турции за ограничение доступа к Twitter во время поисково-спасательных работ после землетрясений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Кемалисты требуют открыть дела против директора по связям с общественностью президента Фахреттина Алтуна, а также министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу. Хотя в управлении по информационным технологиям и связи (BTK) не подтвердили ограничение доступа к Twitter, 8 феврали турецкие чиновники встретились с представителями соцсети, чтобы предупредить о соблюдении местного закона о дезинформации.
Работа Twitter в Турции была ограничена 9 февраля из-за распространения фейковых сообщений о землетрясениях. В то же время официальные лица сочли «дезинформацией» некоторые публикации, в которых ставилась под сомнение реакция государства на катаклизм.
Однако данный шаг властей вызвал недовольство населения. Тысячи граждан оказались лишены возможности пользоваться жизненно важным каналом связи для оповещения поисковых групп о местонахождении пропавших людей.
Примечательно, что за несколько часов до ограничения работы Twitter лидер РНП Кемаль Кылычдароглу возложил на президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его администрацию ответственность за несвоевременное реагирование на землетрясение, а также обвинил их в растрате денег налогоплательщиков, предназначенных для подготовки к подобным катастрофам.
Согласно последним данным, число погибших в землетрясениях в Турции возросло до 19 388 человек, более 75 000 ранены. С учетом того, что тысячи людей продолжают оставаться под завалами, можно ожидать рост количества жертв. Спасатели из разных стран мира, включая Россию, задействованы в поисковых операциях на востоке республики.
По словам Эрдогана, бедствие стало самым разрушительным с 1939 года. В стране на семь дней был объявлен общенациональный траур. Кроме того, 7 февраля президент Турции объявил чрезвычайное положение в 10 пострадавших от землетрясений провинциях, на территориях которых проживает более 13 миллионов человек.