Президент ЦАР обсудил с главой Бирао ситуацию в области безопасности

Банги, 10 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с султаном Бирао Ахаматом Мустафой Амгабо.
Предметом разговора стало восстановление безопасности в префектуре Вакага. Кроме того, стороны обсудили усиление контроля на границе с Суданом и Чадом, откуда на территорию республики зачастую прибывают иностранные наемники.
В середине декабря прошлого года командование Вооруженных сил ЦАР (FACA) направило несколько подразделений в город Бирао. Военнослужащие заняли позиции для защиты региона от нападений боевиков.
Причиной ввода войск стала информация, согласно которой радикальные группировки готовили вторжение в провинцию. Местное население с радостью встретило солдат правительственных войск, обеспечивших безопасность в префектуре Вакага.
Ранее жители Нджуку выразили благодарность FACA, которые организовали патрулирование на территории субъекта. Подразделения ВС страны восстановили мирную жизнь — в регионе функционируют учебные заведения и проводятся общественные мероприятия.