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Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем состоянии

Общество
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем состоянии

Народный артист Российской Федерации, ранее госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем состоянии.

По словам телеведущего, у него обострился бронхит, а также что-то происходит с желудком. Однако сам артист об этом не осведомлен. На данный момент о выписке речи не идет.

«Надеюсь, в середине следующей недели выпишут. Может, в понедельник», — предположил актер в беседе с Telegram-каналом Zvezdanews.

Ранее супруга артиста Татьяна Бронзова сообщила, что специалисты продолжают обследовать Щербакова, поскольку не могут поставить точный диагноз.
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