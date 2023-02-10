Народный артист Российской Федерации, ранее госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем состоянии.
По словам телеведущего, у него обострился бронхит, а также что-то происходит с желудком. Однако сам артист об этом не осведомлен. На данный момент о выписке речи не идет.
«Надеюсь, в середине следующей недели выпишут. Может, в понедельник», — предположил актер в беседе с Telegram-каналом Zvezdanews.
Ранее супруга артиста Татьяна Бронзова сообщила, что специалисты продолжают обследовать Щербакова, поскольку не могут поставить точный диагноз.