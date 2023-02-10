В Москве прошла пресс-конференция победительницы конкурса «Миссис Вселенная — 2022» Елены Максимовой

В информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная первой победе России на международном конкурсе для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022», финал которого состоялся 4 февраля в Софии.
Победительницей конкурса стала жительница Ижевска Елена Максимова. Мама двоих детей рассказала об эмоциях, пережитых на международном соревновании в красоте, где она стала первой из 120 конкуренток.
«И тут говорят: «Вот, у нас победитель «Миссис Вселенная — 2022», я думаю «Ну все, такие молодцы девочки». Стою, смотрю на мужа, он сидит, что-то там разговаривает с моей подругой, они приезжали поддержать меня. И тут называют: «Удмуртия!» Я подумала: «Я? Нет, наверное, не про меня». Смотрю — никто не выходит. Думаю: «Неужели я?» И пошла. И все начинают хлопать, радость. Конечно, не ожидала», — вспомнила Максимова.
По словам Елены, родители сперва не отпустили ее на конкурс из-за политической ситуации, опасаясь за свою дочь.
«Я все послушала, ночь не спала, думала, подошла к маме и говорю: «Мама, мне очень нужна твоя поддержка. Я не хочу ехать против своей семьи, не хочу ехать против твоего мнения, потому что оно для меня важно и ценно. Просто поддержи меня». Мы с ней сели, поговорили, она говорит: «Хорошо. Если ты так хочешь, если это твое желание, я тебя поддерживаю», — поделилась Елена.
Елена Максимова утверждает, что в итоге никакого притеснения или русофобии от остальных участниц конкурса она не испытала.
«Это же не конкурс какой-то политический. Это конкурс больше за красоту, за материнство, за то, что мы тут все мамы, мы все едины, мы все равны, мы красотки своей страны. Каждая из нас приехала представлять свою страну. Никакой дискриминации не было», — уверена Мисс Вселенная
Участницы, наоборот, искренне радовались победе своей конкурентки из Российской Федерации.
«У меня подруга из Германии, она не понимает, что происходит, она говорит: «Я, конечно, ожидала, что ты войдешь в топ-5, но чтоб победить? Я очень рада. Я когда сообщила своей семье, они просто визжали, кричали от радости, от счастья», — рассказала Максимова.
Конкурс «Миссис Вселенная» проводится в Болгарии с 2007 года, участие в нем могут принимать замужние и разведенные женщины в возрасте от 18 до 55 лет. В этом году конкурс был посвящен борьбе с женским насилием.