Власти Мали модернизируют фармацевтическую отрасль страны

Бамако, 10 февраля. Совет министров Мали принял решение модернизировать государственный фармацевтический завод, который является крупнейшим сертифицированным производителем лекарств в стране.
Члены правительства предложили План стимулирования сферы здравоохранения. Согласно документу, ответственные учреждения займутся изменением устава производства, а также усовершенствуют оборудование предприятия.
Управлением фармацевтическим заводом, который начал работу в 1989 году, теперь занимаются власти Мали. Государство останется единственным акционером и займется подготовкой квалифицированных кадров.
Кроме того, Совет министров предложил создать на уровне каждого субъекта республики автодорожное управление. Местные ведомства обеспечат контроль за качеством покрытия трасс страны и инженерных сооружений, таких как мосты и виадуки.
Президент Мали Ассими Гоита, возглавивший заседание правительства, поддержал инициативы. Глава государства отметил, что предложения чиновников соответствуют национальной политике улучшения качества жизни населения.
Курс на модернизацию, выбранный лидером, касается не только гражданской сферы. Ранее власти республики запустили строительство многофункционального центра для вооруженных сил страны.