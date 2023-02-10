Bloomberg: огромные счета за электроэнергию приводят в шок потребителей со всего мира

Экономические проблемы, вызванные ростом цен на электричество, затронули все уголки земного шара: от штата Мэн до Токио, передает Bloomberg.
В таких местах как Нью-Йорк или Лондон глобальный энергетический кризис сказывается на гражданах из-за влияния военной операции на Украине, сообщается в статье издания Bloomberg, эксклюзивный перевод которой приводит FBM. Несмотря на это, скачок цен на энергоносители отмечали до обострения ситуации на Украине. Увеличение спроса связывают с пандемией и переходом на возобновляемые источники энергии.
«Мир переживает свой первый глобальный энергетический кризис — шок беспрецедентной широты и сложности», — сказал исполнительный директор Международного Энергетического Агентства Фатих Бирол.
Всемирный банк прогнозирует, что в 2023 году цены на энергоресурсы будут на 75% выше среднего уровня за последние пять лет. Так, МЭА сообщает, что с 2019 по 2022 года количество людей, которые тратят не меньше 10% заработка на оплату счетов за электроэнергию, увеличилось на 160 млн. Специалисты МЭА считают, что это способствует инфляционному давлению и надвигающемуся риску глобальной рецессии.