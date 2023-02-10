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Военный эксперт Шурыгин потребовал «заткнуть» украинскую журналистку Соколовскую

Политика
Военный эксперт Шурыгин потребовал «заткнуть» украинскую журналистку Соколовскую

Украинскую журналистку Янину Соколовскую потребовали выгнать из студии программы «Время покажет» после ее слов об обстоятельствах гибели советского генерала Николая Ватутина.

Соколовская высказалась о сносе памятника Ватутину в Киеве. По ее мнению, генерал погиб не от рук бандеровцев, а по вине «местного населения» и плохой советской медицины «не лечившая его так, как надо».

Военный эксперт Владислав Шурыгин пришел в ярость от этого заявления. Он потребовал от журналистки замолчать.

«Это бред, потому что есть следственное дело, которое провел "Смерш", и которое эта гражданка неизвестно какой страны, не держала в руках, не читала – и теперь нам рассказывает. Тебя сейчас поймали на вранье. Хватит нам нести вашу бандеровскую чушь. Ты подменяешь нашу историю своей», — заявил Шурыгин.

По его мнению, в эфире не должны звучать подобные истории, дискредитирующую советскую медицину и оправдывающие преступления украинских националистов.
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