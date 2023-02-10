Геолог предупредил о возможности мощных землетрясений в Анталье и других курортах Турции

Потенциально опасные районы Турции, где могут произойти мощные землетрясения, перечислил геолог Наси Герюр.
Ученый рекомендовал с осторожностью относится к окрестностям Аданы, региону Искендерун, городам Чанаккале и Бурсе, а также полуострову Измир.
«Средиземноморские районы Анталии и Муглы (Мармарис, Ичмелер и др.) тоже потенциально опасны, следует проявлять осторожность», — цитирует Герюра турецкое издание Haberler.
Помимо этого, он обратил внимание на предупреждение турецких сейсмологов. В нем говорится, что еще одно мощное землетрясение может произойти на востоке и северо-востоке республики.
Напомним, по последним данным, разрушительные землетрясения в Турции унесли почти 19 500 жизней, еще около 78 000 человек пострадали.