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Геолог предупредил о возможности мощных землетрясений в Анталье и других курортах Турции

Общество
Геолог предупредил о возможности мощных землетрясений в Анталье и других курортах Турции

Потенциально опасные районы Турции, где могут произойти мощные землетрясения, перечислил геолог Наси Герюр.

Ученый рекомендовал с осторожностью относится к окрестностям Аданы, региону Искендерун, городам Чанаккале и Бурсе, а также полуострову Измир.

«Средиземноморские районы Анталии и Муглы (Мармарис, Ичмелер и др.) тоже потенциально опасны, следует проявлять осторожность», — цитирует Герюра турецкое издание Haberler.

Помимо этого, он обратил внимание на предупреждение турецких сейсмологов. В нем говорится, что еще одно мощное землетрясение может произойти на востоке и северо-востоке республики.

Напомним, по последним данным, разрушительные землетрясения в Турции унесли почти 19 500 жизней, еще около 78 000 человек пострадали.
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