Президент ЦАР провел переговоры с лидерами Чада и Анголы

Луанда, 10 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с коллегами из Чада Махаматом Идрисом Деби Итно и Анголы Жуаном Лоренсу.
Встреча глав трех государств прошла за закрытыми дверями. Подробности переговоров не разглашаются.
Президент ЦАР ведет активную внешнюю политику, взаимодействуя с лидерами региона. В декабре 2022 года он посетил с рабочим визитом Анголу, где проходил саммит стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ).
Кроме того, Туадера принял участие в работе Комиссии бассейна озера Чад. Мероприятие посвящено проблемам экосистемы водоема и финансирования программы по сохранению окружающей среды.
Помимо региональных аспектов внешней политики, лидер ЦАР поддерживает теплые отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В январе 2023 года главы государств провели телефонный разговор.
Политики обсудили важность торгово-экономического партнерства между странами. Особое внимание стороны уделили продовольственной безопасности африканских государств на фоне климатических изменений.