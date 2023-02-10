Раненые участники СВО смогут пройти бесплатную реабилитацию в Подмосковье

Отмечается, что данный центр оснащен самым передовым и высокотехнологичным оборудованием. Бывшие участники СВО смогут пройти там 8 программ медицинской реабилитации и 90 процедур. Социально-медицинский центр рассчитан на 2 тыс. человек в год.