Раненые участники СВО смогут пройти бесплатную реабилитацию в Подмосковье

Соответствующий закон был принят на 45-м заседании Московской областной думы. Теперь участники СВО, получившие ранения, смогут пройти бесплатную медицинскую реабилитацию.
Как передает сетевое издание «Истра Сегодня», оказывать помощь раненым бойцам планируют на базе центра социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки».
Отмечается, что данный центр оснащен самым передовым и высокотехнологичным оборудованием. Бывшие участники СВО смогут пройти там 8 программ медицинской реабилитации и 90 процедур. Социально-медицинский центр рассчитан на 2 тыс. человек в год.