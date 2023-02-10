Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Раненые участники СВО смогут пройти бесплатную реабилитацию в Подмосковье

Армия
Раненые участники СВО смогут пройти бесплатную реабилитацию в Подмосковье

Соответствующий закон был принят на 45-м заседании Московской областной думы. Теперь участники СВО, получившие ранения, смогут пройти бесплатную медицинскую реабилитацию.

Как передает сетевое издание «Истра Сегодня», оказывать помощь раненым бойцам планируют на базе центра социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки».

Отмечается, что данный центр оснащен самым передовым и высокотехнологичным оборудованием. Бывшие участники СВО смогут пройти там 8 программ медицинской реабилитации и 90 процедур. Социально-медицинский центр рассчитан на 2 тыс. человек в год.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду