Норкин усомнился в эффективности «изгнания» Ахеджаковой из театра с сохранением зарплаты

Народная артистка Лия Ахеджакова из-за своих антироссийских высказываний перестала выступать в театре «Современник». При этом она продолжает получать зарплату и сохранила место в труппе, сообщил телеведущий Андрей Норкин.
По мнению телеведущего, подобное символическое наказание за поддержку Украины не имеет эффекта.
«Хорошо, уничтожила она нашу любовь. Мы перестали смотреть на нее в спектаклях – это наша защитная реакция. А зачем ее прямо изымать из спектаклей? Пусть туда ходят те, кого она не оскорбила. А если изъяли, почему государственный театр должен ей зарплату платить?» — вышел из себя Норкин во время программы «Место встречи»
Телеведущий предложил вместо подобных странных «изгнаний» стимулировать артистов с антироссийской позицией к молчанию. В этом могут помочь звонки «авторитетных людей», начиная с руководителей театров и заканчивая сотрудниками ФСБ, считает Норкин.