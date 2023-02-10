Кинокритик Александр Шпагин: можем позволить себе быть свободными

Социальные сети активно обсуждают ситуацию, сложившуюся вокруг сервиса «Кинопоиск». Многих пользователей возмущает наличие в фильмотеке сайта большого количества украинских фильмом с явным пропагандистским посылом.
Одним из тех, кто осуждает политику кинопортала, стал автор книги «Русские супергерои» Роман Антоновский. В своем Telegram-канале «Сыны Монархии» он напомнил, что главным управляющим редактором «Кинопоиска» с недавних пор является Татьяна Симакова, ранее управлявшая либеральным порталом The Village.
Примечательно, что возглавлять «Кинопоиск» после The Village она стала уже после 24 февраля 2022 года.
«Это, как, если бы, в 1942 году, колумнист печатного органа армии коллаборантов генерала Власова РОА, "Боевой путь", не меняя своих взглядов, перешел бы в советскую газету "Правда"», — написал Антоновский.
Своим мнение по этому поводу в эксклюзивном интервью ФАН поделился известный российский кинокритик Александр Шпагин. Он намекнул, что даже в этом можно найти положительный для России момент.
«Я, конечно, ни в коем случае не разделяю позицию «Кинопоиска», я вообще категорически против любого радикализма. Но я допускаю, что в нынешней ситуации это может стать этаким необходимым злом. Сейчас, когда обстановка и так достаточно напряжена, запретить еще и «Кинопоиск» за излишний либерализм было бы не лучшим вариантом», — заявил эксперт.
По его словам, фильмы, снятые Киевом и показывающие украинскую сторону, были актуальны в 2014 году. Сейчас это необходимо использовать для того, чтобы показать силу России и изучить мотивацию и аргументы врага.
«Это признак как раз-таки силы государства, которое не боится показать свою как бы слабость. Такой вот парадоксальный ход: мы ничего не боимся, и вас всех имеем по полной программе. Поэтому можем позволить себе быть свободными, толерантными и спокойными», — заключил критик.
Ранее лауреат премий Союза кинематографистов и Гильдии киноведов и кинокритиков Валерий Фомин в беседе с ФАН оценил успех российского кинематографа через призму времени.