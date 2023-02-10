Немецкий публицист Репер: в ФРГ скрывают реальную позицию общества по поддержке Украины

В качестве примера Репер привел инцидент с открытым опросом, который проводился одним из немецких изданий. В онлайн-режиме читателям предложили проголосовать за или против дальнейших поставок оружия Киеву. Тогда за сворачивание поддержки украинской армии высказалось более 90% участников. Как следствие, опрос удалили с сайта вместе с результатами.