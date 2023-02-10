Поставки вооружения на Украину не устраивают немецкое общество, и Берлину приходится предпринимать большие усилия, чтобы скрыть это, заявил публицист, ведущий канала Anti-Spiegel Томас Репер.
В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» он посоветовал с осторожностью относиться к публикуемым результатам социологических исследований, проводимых в ФРГ. Хотя власти и пытаются создать видимость поддержки продолжающейся милитаризации Украины, по меньшей мере каждый второй гражданин страны против такой политики.
В качестве примера Репер привел инцидент с открытым опросом, который проводился одним из немецких изданий. В онлайн-режиме читателям предложили проголосовать за или против дальнейших поставок оружия Киеву. Тогда за сворачивание поддержки украинской армии высказалось более 90% участников. Как следствие, опрос удалили с сайта вместе с результатами.
Публицист также обратил внимание на ситуацию с пацифистским движением в Германии, которое сейчас попросту не организовано. Причиной проблемы стала политика партии «Зеленые», которая изначально продвигала радикальный пацифизм и выступала против НАТО, но в итоге предала идеалы вместе со своими сторонниками, став самой «пронатовской» политсилой.