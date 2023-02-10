Убытки ушедших из России швейцарских компаний составили до 4 млрд долларов

Швейцарские бренды, которые в прошедшем году покинули российский рынок, потеряли до 4 млрд долларов. Такую сумму назвал в интервью РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
По его мнению, швейцарские компании шли на такие шаги из-за давления со стороны Запада. Тем временем в деловой среде Швейцарии возрастает осознание неоправданности отказа от внешнеэкономических связей с Москвой, указал посол.
Российская сторона, в свою очередь, продолжает фиксировать готовность швейцарского бизнеса вновь выходить на рынок России в текущих экономических условиях. И власти РФ будут всяческим образом содействовать этому, пообещал Гармонин.
Среди ушедших с российского рынка компаний Швейцарии оказались производитель премиального шоколада Lindt, крупнейший изготовитель цемента в мире Holcim и производитель часов Rolex.