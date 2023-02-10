Ставки по ипотечным кредитам продемонстрировали рост на фоне принимаемых ФРС решений

На этой неделе ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США возобновили рост после обвала в сентябре 2022 года.
Медианная ставка по долгосрочному ипотечному кредитованию на этой неделе составила 6,12%, демонстрируя рост на 0,03 подпункта с прошлой недели. В прошлом же году ставка составила 3,36%. Ставки как на тридцатилетние, так и на пятнадцатилетние ипотечные кредиты демонстрируют уверенный рост.
После поднятия процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы и отчета о занятости ставки по ипотечным кредитам, покупатели стали демонстрировать больший интерес к приобретению жилья – совокупность данных факторов привела к росту ставки.