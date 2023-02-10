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Ставки по ипотечным кредитам продемонстрировали рост на фоне принимаемых ФРС решений

Экономика
Ставки по ипотечным кредитам продемонстрировали рост на фоне принимаемых ФРС решений

На этой неделе ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США возобновили рост после обвала в сентябре 2022 года.

Медианная ставка по долгосрочному ипотечному кредитованию на этой неделе составила 6,12%, демонстрируя рост на 0,03 подпункта с прошлой недели. В прошлом же году ставка составила 3,36%. Ставки как на тридцатилетние, так и на пятнадцатилетние ипотечные кредиты демонстрируют уверенный рост.

После поднятия процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы и отчета о занятости ставки по ипотечным кредитам, покупатели стали демонстрировать больший интерес к приобретению жилья – совокупность данных факторов привела к росту ставки.
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