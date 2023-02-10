Ставки по ипотечным кредитам продемонстрировали рост на фоне принимаемых ФРС решений

Медианная ставка по долгосрочному ипотечному кредитованию на этой неделе составила 6,12%, демонстрируя рост на 0,03 подпункта с прошлой недели. В прошлом же году ставка составила 3,36%. Ставки как на тридцатилетние, так и на пятнадцатилетние ипотечные кредиты демонстрируют уверенный рост.