Польский министр Бортничук предложил создать «сборную беженцев» для россиян и белорусов

Министерство спорта Польши предложило создать «сборную беженцев» в преддверии зимних Олимпийских игр 2024 года. Глава ведомства Камиль Бортничук выступил за включение в состав команды покинувших родину спортсменов из России и Белоруссии, передали РИА Новости.
По мнению политика, реализация данной инициативы позволит Международному олимпийскому комитету избежать критики и «сохранить лицо». Речь идет о возможном отстранении российских и белорусских атлетов от соревнований, из-за которых организацию могут обвинить в дискриминации по национальному признаку.
Ранее правительства Латвии и Чехии высказались против допуска россиян до участия в следующих Олимпийских играх. При этом обе республики дали понять, что не намерены бойкотировать мероприятие в случае отказа организаторов удовлетворить их требование.