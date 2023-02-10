Участвующие в СВО мобилизованные и добровольцы из Тулы смогут улучшить жилищные условия

В Тульской области мобилизованные и добровольцы, участвующие в спецоперации, смогут улучшить свои жилищные условия. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Дюпин.
Дополнительная мера поддержки адресована участникам СВО, нуждающимся в новом жилье. Согласно документу, единовременная денежная выплата на приобретение квартиры полагается мобилизованным и добровольцам, которые были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий до 21 сентября 2022 года, сообщает сетевое издание tulasmi.ru.
Сумма, которую получит участник СВО, будет зависеть от количества членов семьи, состоящих вместе с ним на учете. Порядок предоставления жилищного сертификата будет определен министерством труда и социальной защиты Тульской области до 1 марта 2023 года.