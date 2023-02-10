Шура добавил в свой репертуар на корпоративах песню Пугачевой

В частности, модель Алеся Кафельникова показала, что Шура в один момент после своих популярных песен решил спеть «Опять метель» Пугачевой в необычной манере. Отметим, что также в тот вечер Шура исполнил «Холодную луну», «Твои добро» и другие композиции.