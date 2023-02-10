Шура добавил в свой репертуар на корпоративах песню Пугачевой

Экстравагантный певец Шура добавил песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой в свой репертуар на корпоративах. Исполнитель удивил участников мероприятия.
Певец был приглашенной звездой на вечеринке в стиле нулевых бренда Love Republic и маркетплейса Lamoda. На закрытом мероприятии были популярные блогеры и модели, которые активно выкладывали фотографии и видеоролики с места события.
В частности, модель Алеся Кафельникова показала, что Шура в один момент после своих популярных песен решил спеть «Опять метель» Пугачевой в необычной манере. Отметим, что также в тот вечер Шура исполнил «Холодную луну», «Твои добро» и другие композиции.
Напомним, что Пугачева в прошлом году сбежала в Израиль, оскорбив россиян. Певица назвала соотечественников холопами и рабами, после чего столкнулась с волной критики и осуждения.