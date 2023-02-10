Аналитик Фролов прокомментировал штрафы крупным европейским автоконцернам

С другой стороны, имел ли место обман потребителей со стороны европейских автоконцернов? Судя по тому, что они не защитили свои интересы в суде, не пошли доказывать свою правоту, не наняли независимых экспертов, которые бы продемонстрировали, что обвинения ложные, то обман действительно был, выразил мнение эксперт. А потребителей обманывают только европейские автопроизводители или есть другие, которые завышают экологические характеристики своих двигателей? Возможно, есть, но все шишки сейчас получает европейский автопром.