Аналитик Фролов прокомментировал штрафы крупным европейским автоконцернам

Антимонопольная служба Южной Кореи оштрафует немецкие Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi на 33 млн долларов. Причиной наложения санкций стал сговор с целью фальсификации выбросов своих дизельных автомобилей.
Примечательно, что автопром Германии, в которой доля ВИЭ-генерации составляет 46%, игнорирует «зеленую» энергетическую повестку. Ранее некоторые из перечисленных компаний уже получали штрафы за ложные данные о выбросах.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что указанная доля ВИЭ-генерации в Германии не является показательной, поскольку в 2020-ом году она превышала 50%.
«Тогда уже все кричали о свершении «зеленой» революции и о том, что уголь, нефть и газ скоро будут не нужны. Но 2021 и 2022 годы показали необоснованность и наивность этих рассуждений», — подчеркнул аналитик.
Что касается воздействия на немецкий автопром, Фролов напомнил, что началось оно не сегодня и даже не с Южной Кореи, а с США. В середине 10-х годов разразился «дизельгейт» - знаменитый скандал, связанный с завышением экологических характеристик двигателей немецкими автопроизводителями. В данном случае, компанией Volkswagen. И там сумма штрафов была значительно выше, чем сейчас накладывают на этот концерн.
«По большому счету, на мой взгляд, данные воздействия на немецкий автопром являются частью конкурентной борьбы между производителями из разных стран. Я замечу, что южнокорейские автопроизводители являются одними из крупнейших в мире, американские автопроизводители теряли и сдавали их тем же европейцам. Ну, а "дизельгейт" немножечко поправил эту ситуацию. Если вы можете воздействовать на своего конкурента через государство, вы будете это делать. Здесь принципиально ничем не отличаются ни американцы, ни южные корейцы», — объяснил Фролов.
С другой стороны, имел ли место обман потребителей со стороны европейских автоконцернов? Судя по тому, что они не защитили свои интересы в суде, не пошли доказывать свою правоту, не наняли независимых экспертов, которые бы продемонстрировали, что обвинения ложные, то обман действительно был, выразил мнение эксперт. А потребителей обманывают только европейские автопроизводители или есть другие, которые завышают экологические характеристики своих двигателей? Возможно, есть, но все шишки сейчас получает европейский автопром.
«Если он сейчас начнет испытывать проблемы, то он либо начнет переносить производство в те страны, которые на него давят для того, чтобы продемонстрировать свою открытость и подконтрольность, создать новые рабочие места и так далее. Либо они могут просто начать сокращать производство, и на их место придут другие производители из тех же Соединенных Штатов или Южной Кореи. Вот так, на мой взгляд, надо смотреть на этот процесс», — подчеркнул аналитик.
Ну, а тот факт, что спустя практически восемь лет после первых «звоночков», которые звенели еще в США немецкий автопром все еще подвергается воздействиям с точки зрения завышенных экологических характеристик их транспортных средств, говорит не в пользу европейского автопрома, сказал эксперт.
«С другой стороны, последнее, что нужно отметить, европейцы любят дизель. И дизельные двигатели, в отличие от бензиновых, обладают такой характеристикой при выбросах, как сажа. Снижение объемов этой самой сажи в выбросах – это действительно большая задача, которая тяжело решается», — отметил Фролов.
Возможно, здесь мы наблюдаем еще и проявление конкуренции между дизельными и другими, как традиционными бензиновыми, так и электрическим сегментом. Потому что всегда можно сказать о преимуществах бензинового двигателя, а можно сказать об альтернативе
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