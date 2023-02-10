Группа из 35 стран выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Группа из 35 стран выступила против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене.
Представитель прибалтийского ведомства отметила, что многие поддерживают санкции в адрес российских спортсменов, в том числе Великобритания, Франция и Япония. Шюгждинене уверена, что россиян не будет в Париже.
«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», — приводит слова министра спорта Литвы агентство Reuters.
Ранее США отмечали важность участия россиян в Олимпиаде-2024 в Париже. Американцы призвали Международный олимпийский комитет (МОК) организовать доступ к соревнованиям для российских спортсменов под нейтральным флагом.