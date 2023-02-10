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Власти ЮАР объявили чрезвычайное положение в связи с энергокризисом

Весь мир
Власти ЮАР объявили чрезвычайное положение в связи с энергокризисом

Претория, 10 февраля. Правительство Южно-Африканской Республики ввело чрезвычайное положение в стране из-за энергетического кризиса.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил перед гражданами с ежегодным обращением. Он рассказал о личном указе установить режим национального бедствия на территории государства. Распоряжение вступило в силу сразу же после его оглашения.

По словам Рамафосы, режим ЧП позволит властям аккумулировать важные ресурсы, необходимые для поддержания жизни граждан, а также работы частных продовольственных магазинов. Коммунальные службы получили постановление разместить генераторы и солнечные батареи для бесперебойной подачи электричества.

Кроме того, президент представил нового главу министерства энергетики. Чиновник уже занялся разработкой программы по решению кризиса.

Ранее более 100 тысяч граждан ЮАР подписали петицию с призывом ограничить монополию компании Eskom, занимающейся поставкой электричества. Авторами петиции выступили члены оппозиционной партии «Демократический альянс», которые потребовали понизить коммунальные платежи и решить проблему веерных отключений по всей стране.
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