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Петербуржцы встали в многокилометровых пробках из-за накрывшей город метели

Общество
Петербуржцы встали в многокилометровых пробках из-за накрывшей город метели

Сильнейшая метель накрыла Петербург 10 февраля, из-за чего уже к вечеру автовладельцы встали в многокилометровых пробках.

Видимость в городе резко снизилась, а ДТП стало в разы больше. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас Северную столицу сковали восьмибалльные автомобильные заторы. Наиболее сложная ситуация традиционно наблюдается в центре города, а также на ЗСД и КАД.

Петербуржцы встали в многокилометровых пробках из-за накрывшей город метели

При этом комитет по благоустройству не спешит выводить на улицы достаточное количество снегоуборочной техники. Например, днем Петербург убирали всего 347 машин, к числу которых почему-то отнесли и мусоровозы. Такого количества спецтранспорта недостаточно для качественной очистки тротуаров и проезжей части от осадков, однако Смольный, по всей видимости, это не сильно волнует.

Петербуржцы встали в многокилометровых пробках из-за накрывшей город метели

Местные жители по-прежнему пытаются достучаться до губернатора Александра Беглова, который вопреки всему считает, что город успешно справляется со снегопадами. Однако происходящее в Петербурге свидетельствует об обратном: прохожие вынуждены «месить» сугробы под ногами, а водители — терять уйму времени в дороге.
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