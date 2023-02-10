Петербуржцы встали в многокилометровых пробках из-за накрывшей город метели

При этом комитет по благоустройству не спешит выводить на улицы достаточное количество снегоуборочной техники. Например, днем Петербург убирали всего 347 машин, к числу которых почему-то отнесли и мусоровозы. Такого количества спецтранспорта недостаточно для качественной очистки тротуаров и проезжей части от осадков, однако Смольный, по всей видимости, это не сильно волнует.