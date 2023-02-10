Энтузиасты из США обнаружили обломки трижды затонувшего корабля на «кладбище Великих озер»

Члены Исторического общества кораблекрушений Великих озер отмечают, что судно Nucleus дважды тонуло и садилось на мель. Однако специалистам удавалось поднять его со дна и восстановить. В свое последнее плавание "баркентина невезения" отправилась в сентябре 1869 года. Предполагается, что судно потерпело третье и последнее крушение из-за сильного шторма, передает издание Planet Today.