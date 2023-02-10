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Энтузиасты из США обнаружили обломки трижды затонувшего корабля на «кладбище Великих озер»

Общество
Энтузиасты из США обнаружили обломки трижды затонувшего корабля на «кладбище Великих озер»

Обломки самого «неудачливого» корабля в истории найдены на территории в США в так называемом «кладбище Великих озер». Как утверждают эксперты, судно Nucleus тонуло не менее трех раз.

Члены Исторического общества кораблекрушений Великих озер отмечают, что судно Nucleus дважды тонуло и садилось на мель. Однако специалистам удавалось поднять его со дна и восстановить. В свое последнее плавание "баркентина невезения" отправилась в сентябре 1869 года. Предполагается, что судно потерпело третье и последнее крушение из-за сильного шторма, передает издание Planet Today.

Выжившие члены экипажа Nucleus продолжили терпеть неудачи даже после того, как корабль затонул. По словам историков, их обнаружили на плавучем маяке, который значительно отдалился от берега. В результате крушения никто не погиб.
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