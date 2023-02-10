Эксперты не исключили увеличения стоимости нефти к лету

Стоимость нефти может вырасти до 100 долларов за баррель на фоне сокращения нефтедобычи в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).
В центре заявили о том, что решение о сокращении добычи нефти может быть дополнено изменениями в российской налоговой системе для того, чтобы привязать взимание налогов к котировке Brent.
Сокращение нефтедобычи может составить 500 тыс. баррелей нефти в сутки, и тогда нефтекомпании сделают упор на доходах от продаж, а не на поддержании объемов. В этом случае стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель