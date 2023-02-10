Алексей Анпилогов: В США раскрыли правду о подрыве газопроводов, чтобы «подставить» Норвегию и спровоцировать РФ

Ранее в Белом доме уже опровергли публикацию Херша, где утверждалось, что США стояли за взрывами российских газопроводов. Напомним, журналист заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО Baltops летом 2022 года. А 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил в море гидроакустический буй, с помощью которого взрывные устройства были приведены в действие. По его данным, решение о подрыве принял лично президент США Джо Байден «после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности».