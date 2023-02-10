Алексей Анпилогов: В США раскрыли правду о подрыве газопроводов, чтобы «подставить» Норвегию и спровоцировать РФ

Американские политики продолжают активно отрицать причастность США к взрывам на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море, причем сами считают свои объяснения заслуживающими доверия. Как сообщил ФАН директор аналитического центра «Основание» Алексей Анпилогов, публикацией расследования элиты Америки пытаются достичь сразу нескольких целей.
9 февраля на брифинге в Белом доме глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал расследование публициста Сеймура Херша о водолазах ВМС США и подрыве газопроводов «полнейшим нонсенсом». На вопрос, контактировал ли Госдеп с послами ФРГ или Норвегии на тему «Северных потоков» после выхода статьи Херша, чиновник ответил:
«Для нас было бы странно контактировать с союзниками по поводу того, что является полнейшим нонсенсом, и должно быть сходу отвергнуто всеми, кто смотрит на это объективно».
Ранее в Белом доме уже опровергли публикацию Херша, где утверждалось, что США стояли за взрывами российских газопроводов. Напомним, журналист заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО Baltops летом 2022 года. А 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил в море гидроакустический буй, с помощью которого взрывные устройства были приведены в действие. По его данным, решение о подрыве принял лично президент США Джо Байден «после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности».
В ответ спикер Совета нацбезопасности Белого дома Эдрианн Уотсон назвала публикацию Херша «полной ложью и выдумкой». Об этом же заявили представители ЦРУ и Госдепартамента. Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» прямо указывает на причастность администрации Байдена к этой масштабной диверсии.
Как сообщил ФАН военный эксперт, директор аналитического фонда «Основание» Алексей Анпилогов, расследование Херша, как ни парадоксально, может быть потенциально выгодно самой Америке.
«Лично я воспринимаю расследование, проведенное пулитцеровским лауреатом Сеймуром Хершем, как легализацию некого «слива», то есть, санкционированное разглашение конфиденциальной информации. С одной стороны, это могло стать результатом некой внутриэлитной, внутриклановой борьбы в высших эшелонах власти США. Потому что в результате расследования максимально «подставляется» фигура президента Джо Байдена», — пояснил Анпилогов.
С другой стороны, публикация расследования о подрыве ниток «Северных потоков» может предполагать еще более неприятный вариант развития событий.
«Возможно, это сознательное оглашение в США информации, уже давно понятной в мире очень многим. Причем в деле вполне сознательно «замазана» такая влиятельная энергодобывающая держава как Норвегия. Тем самым, Америка показала, что намерена продолжать свою политику «энергетической изоляции» Западной Европы, — указал аналитик. — В случае, если не будет никакой внятной реакции на это со стороны мирового сообщества, США вполне могут продолжить такие же акты саботажа, как на «Северных потоках» — но уже на норвежских газопроводах, просто подорвав часть из них. А поскольку подробности о теракте против «Северных потоков» опубликованы в мировых СМИ, то их вполне можно использовать для… обвинения России в «энергетической мести» Норвегии».
Анпилогов напомнил — сегодня Америка ведет очень серьезную геополитическую игру вокруг поставок газа в Европу, и в ней хороши почти любые средства.
«Поэтому я вполне допускаю такой вот «двойной ход» с «подставлением» Норвегии в качестве жертвы, и дальнейшим осложнением энергетического состояния Старого Света. Если у Вашингтона все получится, то это позволит США по-прежнему служить этаким «экономическим насосом» по откачиванию высокотехнологичных, сверхприбыльных производств из Евросоюза на свою территорию. То есть, это позволит Америке продолжить не только энергетическое, но и экономическое удушение Европы в своих интересах», — предположил эксперт.
Понятно, продолжил Анпилогов, что подобные действия слабо вяжутся с риторикой о «мировом лидерстве Америки».
«Получается, какое же это «мировое лидерство», если оно достигается такими вот варварскими методами? В любом случае, расследование, опубликованное Хершем — это не просто какой-то «кулуарный разговор». Тот объем и качество информации, которую он вывалил, подразумевает, что это было кем-то санкционировано — хотя бы на уровне исполнителей. По сути, это очень детальное описание всей подноготной спецоперации по подрыву российских газопроводов. И это, в известном смысле, можно воспринимать, как предупреждение всему миру», — заключил Алексей Анпилогов.
Напомним, как заявила 10 февраля официальный спикер МИД КНР Мао Нин, США должны объясниться перед мировым сообществом, если расследование журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» соответствует действительности. По ее словам, взрывы на газопроводах оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду. Мао Нин подчеркнула, что Вашингтон «должен будет понести ответственность за свои неприемлемые действия», если выводы Херша подтвердятся.