Global Times: поставки истребителей на Украину обернутся для Запада трагедией

Отмечается, что Россия в ответ на поставки боевых самолетов ВСУ со стороны США и их союзников может активизировать разработки более современного оружия. При этом пример западным партнерам может показать Лондон, которая действительно раздумывает над помощью Киеву, сказано в статье.