Коллективный Запад, предоставив Украине истребители, спровоцирует распространение конфликта на всю Европу. Аналитик китайского издания Global Times раскрыл неудобную правду о последствиях поставок боевых самолетов киевскому режиму.
Отмечается, что Россия в ответ на поставки боевых самолетов ВСУ со стороны США и их союзников может активизировать разработки более современного оружия. При этом пример западным партнерам может показать Лондон, которая действительно раздумывает над помощью Киеву, сказано в статье.
НАТО может стать прямым участником конфликта в регионе, так как окажет помощь в обучении пилотов. Кроме того, Польша, вероятно, предоставит свои авиабазы для размещения истребителей, поскольку инфраструктура Украины разрушена. Это также указывает на вовлеченность Альянса в конфронтацию с Россией.
«Таким образом, эти европейские государства будут напрямую втянуты в конфликт», — пишет китайский обозреватель.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон призвал Великобританию поставить ВСУ истребители.