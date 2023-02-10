Макрона раскритиковали за вручение ордена Зеленскому

Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что своими действиями Макрон пытается отвести внимание от протестов против пенсионной реформы. Критике подверглась и позиция Парижа по украинскому вопросу. Политик заявил, что Франция тратит колоссальные ресурсы на поддержку Киева и тем самым наносит себе непоправимый ущерб. Единственными же выгодоприобретателями в текущей ситуации по мнению Дюпона являются Китай и США.