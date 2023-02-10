Макрона раскритиковали за вручение ордена Зеленскому

С критикой выступил глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Он считает вручение ордена Почетного Легиона президенту Украины Владимиру Зеленскому «излишним и крайне опасным».
Французский политик назвал спектаклем решение лишить ордена президента России Владимира Путина. По его мнению, орден нужно было «отобрать у обоих или вообще ни у кого не отбирать».
Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что своими действиями Макрон пытается отвести внимание от протестов против пенсионной реформы. Критике подверглась и позиция Парижа по украинскому вопросу. Политик заявил, что Франция тратит колоссальные ресурсы на поддержку Киева и тем самым наносит себе непоправимый ущерб. Единственными же выгодоприобретателями в текущей ситуации по мнению Дюпона являются Китай и США.
Государственный деятель призвал к немедленному урегулированию конфликта и заявил, что наращивание поставок вооружений Киеву ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что сегодня граждан Украины используют в качестве пушечного мяса.