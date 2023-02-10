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Путин поручил начать расселение аварийного жилья в деревянные дома уже в этом году

Общество
Путин поручил начать расселение аварийного жилья в деревянные дома уже в этом году

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил в 2023 году создать новый деревянный жилой фонд для решения проблемы аварийного жилья.

Путин заявил, что в этом году необходимо задействовать деревянные дома заводского изготовления для расселения аварийного жилья. Президент счел данную меру эффективной для большого количества регионов России.

Глава минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что уже в 2023 году около 40 субъектов РФ завершат предыдущие программы расселения аварийного жилья, а 9 регионов, в свою очередь, начали выполнение новой программы.

По новой программе расселения граждан из жилья, которое признано непригодным, проблема решена почти для 5 тысяч человек и расселено около 110 тысяч квадратных метров из аварийного жилья.
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