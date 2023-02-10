Полиция задержала крупнейшего наркоторговца Латинской Америки Гато Фарфана

Арест предполагаемого преступника произошел в Пасто, на границе двух стран. Президент Эквадора подтвердили информацию о заключении под стражу. Фарфана доставили в столицу Колумбии — Боготу. Позднее будет решаться вопрос о его экстрадиции в США.