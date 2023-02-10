Полиция задержала крупнейшего наркоторговца Латинской Америки Гато Фарфана

Правоохранители Эквадора сообщили о задержании одного из крупнейших наркоторговцев Латинской Америки Гато Фарфана.
Арест предполагаемого преступника произошел в Пасто, на границе двух стран. Президент Эквадора подтвердили информацию о заключении под стражу. Фарфана доставили в столицу Колумбии — Боготу. Позднее будет решаться вопрос о его экстрадиции в США.
Ранее сотрудники полиции пресекли в Новосибирске деятельность межрегиональной группы наркокурьеров. Подозреваемые были задержаны во время выгрузки наркотических средств из машины, сообщало РИАМО.