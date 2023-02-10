Видео Луизы-Габриэлы Бровиной стало причиной слухов о новом сезоне «Закрытой школы»

Актриса и блогер Луиза-Габриэла Бровина опубликовала новое видео в социальных сетях. Локация съемки стала причиной появления слухов о продолжении сериала «Закрытая школа».
Бровина посетила усадьбу Середниково в Подмосковье, где велись съемки популярного молодежного сериала. Бровина сняла ролик на фоне исторического места и сопроводила неоднозначной подписью.
«Если я выложила это видео, значит я снова попала сюда», — отметила блогер.
Пока одни поклонники актрисы ностальгировали по былым временам и грустили, что продолжения уже ждать не стоит, другие восприняли ролик как намек на новый сезон.
Бровина сыграла в «Закрытой школе» ученицу Надю. Также в сериале исполнили главные роли Павел Прилучный и Агата Муцениеце.