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Видео Луизы-Габриэлы Бровиной стало причиной слухов о новом сезоне «Закрытой школы»

Шоу-бизнес
Видео Луизы-Габриэлы Бровиной стало причиной слухов о новом сезоне «Закрытой школы»

Актриса и блогер Луиза-Габриэла Бровина опубликовала новое видео в социальных сетях. Локация съемки стала причиной появления слухов о продолжении сериала «Закрытая школа».

Бровина посетила усадьбу Середниково в Подмосковье, где велись съемки популярного молодежного сериала. Бровина сняла ролик на фоне исторического места и сопроводила неоднозначной подписью.

«Если я выложила это видео, значит я снова попала сюда», — отметила блогер.

Пока одни поклонники актрисы ностальгировали по былым временам и грустили, что продолжения уже ждать не стоит, другие восприняли ролик как намек на новый сезон.

Бровина сыграла в «Закрытой школе» ученицу Надю. Также в сериале исполнили главные роли Павел Прилучный и Агата Муцениеце.
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