Лавров предупредил мировое сообщество о самом опасном и непредсказуемом десятилетии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал неожиданное заявление по случаю Дня дипломатического работника.
По словам министра, страна вступила в самое опасное и непредсказуемое десятилетие со времен противостояния мирового масштаба в период с 1946 года до конца 1980-х между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Именно в этом период официальная Москва займет свое место на мировой арене, подчеркнул Лавров.
«В предстоящий период будет определяться не только магистральный вектор мирового развития, но и место нашей страны и всех других стран в новой полицентричной архитектуре», — указал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог России с традиционным Западом станет вкладом в многополярный мир, это их единственный шанс восстановить свою многосубъектность.