Лавров предупредил мировое сообщество о самом опасном и непредсказуемом десятилетии

По словам министра, страна вступила в самое опасное и непредсказуемое десятилетие со времен противостояния мирового масштаба в период с 1946 года до конца 1980-х между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Именно в этом период официальная Москва займет свое место на мировой арене, подчеркнул Лавров.