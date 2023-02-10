Банк России отрицательно относится к расчетам в криптовалюте внутри страны

Центробанк РФ не одобряет использование криптовалюты внутри страны, но может допустить ее использование во внешних расчетах, заявила глава российского финансового регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
По ее словам, в Банке России решение по этому поводу не меняли, но регулятор допускает возможность использования такой валюты во внешних расчетах, если российским субъектам экономической деятельности это потребуется.
Правда, прежде необходимо глубоко проработать данный вопрос, и пока эта тема далека от конкретных предложений, подытожила Набиуллина.