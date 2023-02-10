Эрдоган сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 19 388

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате мощнейшего землетрясения на юго-востоке республике увеличилось до 19 388.
Глава государства уточнил, что более 77 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.
Самое разрушительное землетрясение с 1939 года произошло в юго-восточной части Турции рано утром в понедельник. Больше всего пострадал город Кахраманмараш, там были разрушены целые кварталы. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться погибшие.