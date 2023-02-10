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Эрдоган сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 19 388

Происшествия
Эрдоган сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 19 388

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате мощнейшего землетрясения на юго-востоке республике увеличилось до 19 388.

Глава государства уточнил, что более 77 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

Самое разрушительное землетрясение с 1939 года произошло в юго-восточной части Турции рано утром в понедельник. Больше всего пострадал город Кахраманмараш, там были разрушены целые кварталы. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться погибшие.
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