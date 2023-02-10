Латвия и Чехия выступают против выступления россиян на Олимпиаде-2024 в Париже

Однако латыши и чехи дали понять, что не собираются бойкотировать Олимпиаду-2024, если Международный олимпийский комитет (МОК) все же разрешит российским атлетам выступить в Париже. Официальные заявления опубликованы на сайте Национальных олимпийских комитетов Латвии и Чехии соответственно.