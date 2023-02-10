Россиянка рассказала, как вместе с семьей спасалась в теплице после землетрясения в Турции

Переехавшая в Турцию россиянка Александра Салбиева во время землетрясения оказалась в самом эпицентре катастрофы. Вместе с семьей она несколько дней провела в теплице для овощей, чтобы спастись.
Девушка переехала в республику три года назад. Ее супруг Доган Учуджу родом из Антакьи — этот город 6 февраля был разрушен буквально до основания. Сейчас там поврежден каждый дом, а под завалами без еды и воды находятся люди.
«В первые часы мы искали безопасное место, чтобы укрыться. И этим местом по сей день для моей родни остается теплица для овощей. Толчки в городе не прекращаются, поэтому там спокойнее», — рассказала Салбиева в беседе с mk.ru.
В разрушенных домах были найдены матрасы, одеяла и подушки, чтобы соорудить спальные места. В теплице находились пять детей, самой маленькой девочке было 1,3 года. По словам россиянки, обогревались они с семьей у костра, поскольку ночью температура воздуха в Турции опускается до −5 градусов.
Также собеседница издания ответила на вопрос, почему жители не покидают город. Причина в том, что сейчас уехать почти невозможно. Взлетная полоса города Хатай разрушена, а единственный вид транспорта, на котором можно выбраться, — это машина. Однако большинство заправок не работают, а бензин в город не привозят в нужном количестве.
На восстановление Антакьи уйдут годы. При этом многое будет зависеть от финансирования и помощи со стороны государства, резюмировала пострадавшая.