Россиянка рассказала, как вместе с семьей спасалась в теплице после землетрясения в Турции

Также собеседница издания ответила на вопрос, почему жители не покидают город. Причина в том, что сейчас уехать почти невозможно. Взлетная полоса города Хатай разрушена, а единственный вид транспорта, на котором можно выбраться, — это машина. Однако большинство заправок не работают, а бензин в город не привозят в нужном количестве.