Публицист Антоновский о массовой драке в Челябинске: молодежь нужно направлять в верное русло

Массовая драка подростков произошла в челябинском образовательном центре № 5. Потасовка школьников вызвала широкий резонанс общественности. Конфликт изначально произошел между Никитой и Фирузом. Оба пришли разбираться с друзьями.
В СМИ появилась информация, что друзья первого — "скинхеды", а приятели второго — участники одной банды. Последняя, как пишут в Сети, била местных школьников и забирала у них личные вещи.
ФАН поговорил с публицистом и политолог Романом Антоновским о том, можно ли было предотвратить драку, в чем ее причины, а также, как нужно работать с молодежью, чтобы направить ее энергию в нужное русло.
«Насколько я знаю, сейчас маятник качнулся в сторону русских ребят. И, скорее всего, к ответственности попытаются привлечь и участников банды. Это получило такой резонанс, потому что, как мы видим, дерутся две группы подростков и не такого типа, чтобы кто-то избивал одного толпой, как это часто делают мигранты, нет — была стрелка двух компаний школьников, которые подрались, и русские одержали в этой драке победу. Но почему-то арестовали довольно жестко, как каких-то террористов, с приездом спецназа домой и прочее», — рассказал Антоновский.
По его словам, арест лишь русских подростков вызвал резонанс и бурное обсуждение.
«Тем более — появилась информация, что компания не коренной национальности приставала к другим школьникам: били их, нападали, отбирали телефоны. По сути, русские ребята защищали своего друга, который с этими парнями поссорился. Ну, естественно, они забили ему стрелку. Как мы знаем, обычно мигранты приходят не одни, а толпой, поэтому совершенно нормально, что парень решил позвать с собой друзей», — добавил Антоновский.
Публицист вспомнил, что в его детстве был случай, когда приходилось драться. Но максимальное наказание, которое последовало за это — воспитательная беседа с участковым.
«Поэтому реакция местных органов кажется странной в сторону русских ребят. Но после общественного резонанса ситуация меняется в лучшую сторону», — отметил Антоновский.
Собеседник ФАН подчеркнул, что о русских подростках отзываются как о ребятах с крайне правыми взглядами.
«Допускаю, что это так. Но как мы знаем, подростки и молодежь склонны к радикализму. С этим просто нужно уметь работать. Если ребята, например, растут ультраправыми националистами, то у них есть два пути: они могут стать либо нормальными патриотами своей родины, либо фанатами каких-нибудь подпольных нацистов. Чтобы не произошло последнего, мы должны с ними работать. И сейчас русская молодежь смотрит на нас. Если сейчас получится так, что русских ребят — там один парень ведь совершеннолетний — посадят, то, конечно, это будет негативный сигнал всей нашей молодежи», — сказал Антоновский.
Публицист также добавил, что с молодежью нужно работать. По его словам, из любого несовершеннолетнего националиста вполне можно сделать патриота, который будет заниматься военным делом и спортом.
«Опять же, если ранее были сообщения о том, что мигранты совершали противоправные действия, то почему на них не реагировали органы? Почему их раньше не задержали? Я считаю, что в России нужно ввести визовый режим, чтобы сократить количество мигрантов, среди которых, по оценкам МВД, растет преступность. В том числе я не понимаю, почему дети трудовых мигрантов учатся в наших школах? Они же приезжают сюда работать, а школа — это социальная инфраструктура, сделанная на деньги и налоги коренного населения. Я считаю, что так быть не должно. В первую очередь школа должна работать для коренного населения. Поэтому вопрос просто справедливости», — выразил свое мнение Антоновский.
Он считает, что власть и правоохранительные органы должны на любые подобные случаи реагировать адекватно. Антоновский уверен, если у конфликта есть две стороны, то нужно задерживать обе, чтобы разобраться в причинах ссоры.
«Не то чтобы я говорю давайте все время в пользу русских решать конфликты. Просто их решение должно быть справедливым. Нужно понять, что стало причиной конфликта. И, конечно, не нужно раздувать из школьной драки какие-то уголовные дела», — отметил Антоновский.
Кроме этого, публицист рассказал, что считает нужным депортировать мигрантов в России, если они совершат любое нарушение. По словам Антоновского, таким образом те, у кого есть криминальные склонности, не будут ехать в Россию, а законопослушные и настроенные на работу станут нормально ассимилироваться в обществе.
«Поэтому такой мерой, как депортация за свой счет за любое правонарушение — было бы нормальной мерой ради сокращения миграции тех, кто сюда приезжает не работать, а куролесить и совершать противоправные действия. Так что держим руку на пульсе. Надеюсь, что эта история закончится депортацией банды подростков мигрантов, если действительно докажут, что виноваты они, а наши ребята окажутся на свободе. Даже если русские школьники были какими-то безбашенными и радикальными, то спецназ у них вызвал нужный шок, как мне кажется, что они невольно задумались над последствиями», — рассказал Антоновский.
Собеседник агентства заключил, что проще всего — посадить радикального подростка и этим сломать ему жизнь. Однако добавил Антоновский, лучше всего — направить энергию ребенка в нужное русло: на спортивные либо патриотические проекты.
Ранее ФАН писал, что участникам массовой драки в челябинской школе может грозить до семи лет тюрьмы.