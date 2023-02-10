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Экс-президент «Локомотива» Наумов заявил, что не ожидал присоединения Дзюбы к клубу

Спорт
Экс-президент «Локомотива» Наумов заявил, что не ожидал присоединения Дзюбы к клубу

Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Ситуацию прокомментировал экс-президент московского клуба Николай Наумов.

По словам предпринимателя, переход в стан «железнодорожников» — очень хороший вариант для 34-летнего форварда. Тем не менее он признался, что не ожидал от спортсмена такого решения.

«Я не ожидал от Дзюбы, что он перешагнет через себя, через свою меркантильность ради футбола. Зарплата у него в «Локо» не очень большая, но он понимал, что возвращается в Москву, в медийное пространство к финалу карьеры», — цитировал Наумова портал «Рейтинг букмекеров».

Предприниматель добавил, что новый нападающий должен усилить команду. Как он отметил, «Локомотив» в целом обзавелся неплохими игроками.

Ранее стало известно, что агент Артема Дзюбы должен получить порядка 7 миллионов рублей за присоединение подопечного к «железнодорожникам». При этом месячная зарплата самого футболиста составит 2,5 миллиона рублей.
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