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Пушилин заявил, что российские войска закрепились в южной части Угледара

Армия
Пушилин заявил, что российские войска закрепились в южной части Угледара

Подразделения Вооруженных сил России закрепились в южной части Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на сегодняшний день Угледарское направление является одним из самых «горячих». Российские военные методично освобождают город, но ВСУ продолжают перебрасывать туда резервы.

«Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение», — сказал Пушилин.

В то же время он подчеркнул, что текущая ситуация никак не отразится на планах по полному освобождению Угледара.
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