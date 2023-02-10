Искусствовед Владимир Гусев занял должность президента Русского музея

Академик РАХ, 77-летний искусствовед Владимир Гусев занял должность президента Государственного Русского музея, директором которого он являлся с 1988 года.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения, в новом статусе Гусев сосредоточится на координации реставрационных работ, проводимых на объектах имущественного комплекса, а также развитии филиальной сети.
На посту директора музея его временно заменит заместитель гендиректора по развитию, просветительной и образовательной деятельности Анна Цветкова.
Ранее бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что узнала о своем увольнении из СМИ.