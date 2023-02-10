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Искусствовед Владимир Гусев занял должность президента Русского музея

Общество
Искусствовед Владимир Гусев занял должность президента Русского музея

Академик РАХ, 77-летний искусствовед Владимир Гусев занял должность президента Государственного Русского музея, директором которого он являлся с 1988 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения, в новом статусе Гусев сосредоточится на координации реставрационных работ, проводимых на объектах имущественного комплекса, а также развитии филиальной сети.

На посту директора музея его временно заменит заместитель гендиректора по развитию, просветительной и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Ранее бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что узнала о своем увольнении из СМИ.
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