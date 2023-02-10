Трейлер «Форсажа-10» попал в Сеть раньше срока

На кадрах трейлера к фильму можно увидеть Джейсона Момоа в роли Данте. Его герой решает отомстить Доминику Торетто и его семье за все причиненные в прошлом обиды. Конфликт между ними должен решиться только с помощью оружия, машин и семейных ценностей.