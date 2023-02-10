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Трейлер «Форсажа-10» попал в Сеть раньше срока

Общество
Трейлер «Форсажа-10» попал в Сеть раньше срока

Первый трейлер фильма «Форсаж-10» должен был выйти 10 февраля в 19:00 по московскому времени, однако ролик появился в Сети раньше положенного времени.

На кадрах трейлера к фильму можно увидеть Джейсона Момоа в роли Данте. Его герой решает отомстить Доминику Торетто и его семье за все причиненные в прошлом обиды. Конфликт между ними должен решиться только с помощью оружия, машин и семейных ценностей.

Основные актеры, среди которых Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордан Брюстер и Тайриз Гибсон, вернулись к своим старым ролям. Проект является предпоследней частью знаменитой кинофраншизы.
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