Мантуров: Россия переориентирует поставки древесины на восточное направление

Для того, чтобы изменить маршруты, ведомство совместно с Российским экспортным центром выделило субсидии на транспортные расходы леспрома в размере 8 млрд рублей. Таким образом удалось увеличить отгрузки обработанной древесины по всем вышеупомянутым направлениям.