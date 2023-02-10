Мантуров: Россия переориентирует поставки древесины на восточное направление

Российские лесопромышленные предприятия стали экспортировать больше продукции в дружественные страны. Например, на Ближний Восток, в Северную Африку, Юго-Восточную и Среднюю Азию, передает ТАСС заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Для того, чтобы изменить маршруты, ведомство совместно с Российским экспортным центром выделило субсидии на транспортные расходы леспрома в размере 8 млрд рублей. Таким образом удалось увеличить отгрузки обработанной древесины по всем вышеупомянутым направлениям.
В частности, Россия поставляет дружественным странам картон, пиломатериалы, фанеру, бумагу, целлюлозу.