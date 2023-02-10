«Цифровой концлагерь»: как покрывали мошенников прошлые владельцы Twitter

Следует объяснить, что вообще из себя представляет Hamilton 68, и что вообще это значит. Эта группа работал под патронажем так называемого «Альянса за обеспечение демократии» (Alliance for Securing Democracy) — американской НКО, созданной в 2017 году, чтобы не допускать вмешательства иностранных государств в американские выборы и внутриполитическую повестку. Смысл названия в том, что американский политик Александр Гамильтон в конце XVIII века опубликовал сборник политических статей, известный как «Федералист». В частности, в 68-й статье он говорил о необходимости защищать избирательные процедуры в только что образованных США от иностранного вмешательства. Отсюда и название — Hamilton 68.