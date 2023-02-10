«Цифровой концлагерь»: как покрывали мошенников прошлые владельцы Twitter

Историк Александр Свистунов, автор Telegram-канала Lace Wars, рассказывает, что стало известно о Twitter после прихода Илона Маска.
Независимый американский журналист Мэтт Тайбби опубликовал расследование, которое ярко демонстрирует, что предыдущие владельцы популярной социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ) были вовлечены в политический заговор. Целью данной кампании было всячески продвигать в обществе идею о том, что так называемые «российские боты» в социальных сетях активно влияют на внутренние дела США. Сейчас правда наконец стала известна — но едва ли она обрадует активных пользователей Twitter.
Новый владелец Twitter бизнесмен Илон Маск продолжает вываливать на суд общественности «грязное белье» из закулисной жизни популярной соцсети. Компромат на бывших владельцев Twitter, который команда Маска регулярно «сливает» журналистам, стал известен как Twitter Files. Данные личных переписок и внутренние документы компании показывают, что «голубая птичка» активно помогала Демократической партии США и намеренно вводила своих пользователей в заблуждение.
Последние разоблачения Twitter Files показывают, что группа левых политических активистов, называющих себя Hamilton 68, обманом заставила миллионы американцев поверить в то, что секретная организация «российских ботов» манипулирует ими в социальных сетях и продвигает повестку бывшего президента Дональда Трампа. Да, это все та же старая история о том, что «русские украли выборы 2016 года».
Следует объяснить, что вообще из себя представляет Hamilton 68, и что вообще это значит. Эта группа работал под патронажем так называемого «Альянса за обеспечение демократии» (Alliance for Securing Democracy) — американской НКО, созданной в 2017 году, чтобы не допускать вмешательства иностранных государств в американские выборы и внутриполитическую повестку. Смысл названия в том, что американский политик Александр Гамильтон в конце XVIII века опубликовал сборник политических статей, известный как «Федералист». В частности, в 68-й статье он говорил о необходимости защищать избирательные процедуры в только что образованных США от иностранного вмешательства. Отсюда и название — Hamilton 68.
Когда в 2016 году на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, демократы и их сторонники начали продвигать тезис о том, что русские спецслужбы якобы создали в американских социальных сетях целые армии «троллей» и «ботов», которые помогали формировать в Америке общественные настроения, которые были выгодны России. И именно якобы действиями российских ботов объясняется победа Дональд Трампа. Группа Hamilton 68, созданная в 2017 году, разработала одноименный сервис, который якобы позволяет отслеживать активность аккаунтов пользователей Twitter с целью выявлять тех самых «ботов» и «троллей» — то есть агентов влияния, претворяющихся реальными американцами. Деятельность группы практически с самого начала была окутана различными скандалами, однако реальное положение вещей стало известно только сейчас.
В конце января 2023 года независимый американский журналист Мэтт Тайбби опубликовал результаты своего расследования, основанного на внутренних документах Twitter, которые ему предоставил Илон Маск. Тайбби удалось раскопать, что предыдущее руководство Twitter провело собственный анализ деятельности Hamilton 68 в их социальной сети и пришло к выводу, что из 644 аккаунтов, классифицированных как «российские агенты влияния», хотя бы какое-то отношение к России имели только 36.
Подавляющее же большинство аккаунтов, которых «гамильтоновцы» сочли российскими «ботами», были зарегистрированы на территории США и принадлежали вполне реальным американским пользователям, критиковавшим Демократическую партию просто в силу личных убеждений. Ирония ситуации заключалась в том, что в «российские боты» записали даже довольно известных американских диссидентов и активистов. Выходило так, что если кто-то репостил сообщения Трампа, человека автоматически идентифицировали как «российского тролля».
Итак, руководство Twitter знало, что «аналитика» Hamilton 68 — самая обычная «липа», и что людей клеймят как иностранных агентов просто за их личные взгляды. Более того, в компании доподлинно знали об этом еще в 2018 году. Тайбби в своем расследовании цитирует слова директора Twitter по вопросам безопасности Йоэля Рота, который в ходе корпоративной переписки прямым текстом сказал: «Я думаю, что нам нужно просто заявить, что это — чушь собачья», имея в виду данные Hamilton 68.
И что же сделали владельцы Twitter? Ничего. А ведь у людей могли быть серьезные проблемы. В том же 2018 году сенатор от Калифорнии Дайанн Файнштейн направила официальный запрос тогдашнему генеральному директору Twitter Джеку Дорси с просьбой провести анализ деятельности российских «ботов» в его социальной сети, подготовить отчет для Сената и забанить все выявленные аккаунты. Проще говоря, отказываясь разоблачать фальсификацию Hamilton 68, боссы социальной сети не только должны были без формальных причин заблокировать аккаунты ни в чем не повинных людей, но подвести их под подозрение американских правоохранителей.
Но почему руководство социальной сети проявило такое пренебрежение к судьбам своих клиентов просто ради того, чтобы не выносить сор из избы? Да все просто. Прежнее руководство Twitter открыто поддерживало Демократическую партию и в какой-то момент просто удалило учетную запись Дональда Трампа со своей платформы, отказав ему в свободе слова.
В так называемом «Консультативном совете» группы Hamilton 68 состоят как американские официальные лица, так и видные «друзья демократии» из-за рубежа, — бывший эстонский президент и известный русофоб Тоомас Ильвес, известный, помимо прочего, борьбой с русским языком в Эстонии; бывший посол США в России Майкл Макфол, человек из команды Барака Обамы; Джон Подеста, бывший советник Барака Обамы и Хиллари Клинтон (проигравшей Трампу выборы в 2016 году). Проще говоря, и Twitter, и Hamilton 68 находились на одной стороне политических координат и отрабатывали одну и ту же повестку — ворон ворону глаза не выклюет.
Более того, на Hamilton 68 ссылались и в академических кругах США. Как отметил Тайбби, такие знаковые университеты как Гарвард, Принстон и Темпл всерьез рассматривали их данные как заслуживающий доверия источник.
Раскрыть правду — значило признать, что самые авторитетные вузы США ретранслировали откровенную ложь и подлог и пять с лишним лет все делали вид, что ничего не происходит. И лишь покупка Twitter Илоном Маском, который устроил тотальную ревизию на «внутренней кухне» этой социальной сети позволила сегодня всему миру наконец узнать секрет тех самых «русских ботов».