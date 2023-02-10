Премьер Италии Мелони предрекла Евросоюзу судьбу «Титаника» после визита Зеленского в Париж

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Париж внес раздор в отношения европейских лидеров. Например, о своем недовольстве ситуацией заявил премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Политик напомнила, что встретиться с иностранным гостем удалось лишь президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Представителей остальных 25 государств ЕС пообщаться с Зеленским попросту не позвали, посетовала премьер.
«Тот, кто считает, что Европа должна быть клубом, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу. Стоит вспомнить "Титаник": когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», — обрекла ЕС на судьбу судна Мелони.
Напомним, что европейское турне Зеленского состоялось на этой неделе. В рамках поездки он посетил Британию, Францию и Бельгию.