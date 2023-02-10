Премьер Италии Мелони предрекла Евросоюзу судьбу «Титаника» после визита Зеленского в Париж

Политик напомнила, что встретиться с иностранным гостем удалось лишь президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Представителей остальных 25 государств ЕС пообщаться с Зеленским попросту не позвали, посетовала премьер.