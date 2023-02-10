Медиагруппа «Патриот» и «Новости Сибири» 10 февраля заключили соглашение о сотрудничестве

Издание «Новости Сибири» рассказывает о жизни в Сибирском Федеральном округе. Журналисты стремятся зафиксировать происходящее в экономической, политической, культурной жизни СФО и России в целом. В рамках сотрудничества предполагается обмен актуальными новостями и эксклюзивным контентом.