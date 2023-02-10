Медиагруппа «Патриот» и «Новости Сибири» 10 февраля заключили соглашение о сотрудничестве

Интернет-журнал «Новости Сибири» стал новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот».
Соглашение о сотрудничестве заключено 10 февраля. Об этом рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.
«Больше 340 патриотически настроенных СМИ по все стране сотрудничают с нами, и это только начало. Уверен, что общими усилиями мы сможем побороть тлетворное влияние западной пропаганды и оградить наших граждан от засилья иностранных фейков и вбросов», — подчеркнул он.
Издание «Новости Сибири» рассказывает о жизни в Сибирском Федеральном округе. Журналисты стремятся зафиксировать происходящее в экономической, политической, культурной жизни СФО и России в целом. В рамках сотрудничества предполагается обмен актуальными новостями и эксклюзивным контентом.