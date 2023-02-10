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Юный житель КНР научился управлять гоночным автомобилем в четыре года

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Житель Китая Шао Цзыянь, несмотря на свой юный возраст, уже начал карьеру автогонщика. Мальчик умело управляет автомобилем в четыре года.

Отец мальчика Шао Фэнкай отметил, что его сын практически с рождения начал увлекаться гоночными играми. Когда мальчик занял 39-е место в мире в молодежной группе WRC10 (официальная игра чемпионата ралли. — Прим. Ред.), то родители решили посадить его за руль настоящего автомобиля.

«Я подумал, что не могу просто позволить ему все время запускать симулятор. Итак, я хотел, чтобы он попробовал настоящую машину, и специально модифицировал эту машину для него», — заявил он.

Отец мальчика признался, что им уже пришлось столкнуться с рядом проблем. Например, не все гоночные машины подходят под габариты Шао Цзыянь. Кроме того, юному гонщику до сих пор доступны не все места для тренировок.

Юный житель КНР научился управлять гоночным автомобилем в четыре года
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