Юный житель КНР научился управлять гоночным автомобилем в четыре года

Житель Китая Шао Цзыянь, несмотря на свой юный возраст, уже начал карьеру автогонщика. Мальчик умело управляет автомобилем в четыре года.
Отец мальчика Шао Фэнкай отметил, что его сын практически с рождения начал увлекаться гоночными играми. Когда мальчик занял 39-е место в мире в молодежной группе WRC10 (официальная игра чемпионата ралли. — Прим. Ред.), то родители решили посадить его за руль настоящего автомобиля.
«Я подумал, что не могу просто позволить ему все время запускать симулятор. Итак, я хотел, чтобы он попробовал настоящую машину, и специально модифицировал эту машину для него», — заявил он.
Отец мальчика признался, что им уже пришлось столкнуться с рядом проблем. Например, не все гоночные машины подходят под габариты Шао Цзыянь. Кроме того, юному гонщику до сих пор доступны не все места для тренировок.