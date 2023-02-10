Президент Молдавии провела консультации по назначению нового премьер-министра

Президент Молдавии Майя Санду провела консультации с молдавскими парламентариями по вопросу о выдвижении кандидатуры нового премьер-министра.
Председатель парламента Влад Батрынча сообщил, что объединенная фракция Блока коммунистов и социалистов была приглашена на заседание за 40 минут до его начала. Председатель отметил, что за такое время невозможно собрать 32 депутата и назвал данный маневр «издевательством».
Оппозиция предполагает симуляцию консультаций со стороны властей с представителями оппозиции. Батрынча считает, что на самом деле кандидат на пост премьер-министра был выбран заранее.
Бывший премьер-министр Наталья Гаврилица заявила об отставке со своего поста по неизвестной причине. Санду сообщила, что приняла заявления Гаврилицы к сведению и начала предусмотренную в законах процедуру консультаций по выбору нового кандидата на пост премьера.
Сформированное Гаврилицей в 2021 году правительство часто подвергалось критике со стороны граждан за рост цен на продукты и энергоресурсы, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Как и предполагали ранее молдавские СМИ, президент Молдавии выдвинула кандидатом в премьеры своего советника по безопасности Дорина Речана.