Президент Молдавии провела консультации по назначению нового премьер-министра

Председатель парламента Влад Батрынча сообщил, что объединенная фракция Блока коммунистов и социалистов была приглашена на заседание за 40 минут до его начала. Председатель отметил, что за такое время невозможно собрать 32 депутата и назвал данный маневр «издевательством».